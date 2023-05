Dave : les retrouvailles avec les jumeaux de Longeau, pour la Pentecôte

"J’irais bien refaire un tour du côté de… Longeau ", pourrait chanter Dave. Le village, pas le chanteur. L’histoire franco-belge dure en tout cas depuis 50 (et 1) ans et va se fêter durant tout un long week-end. Le samedi 27 mai, la délégation davoise devrait arriver entre 16h et 17h au centre culturel où elle sera accueillie par son homologue aqualonguienne. Un apéro gourmand permettra aux amis belges et français de se retrouver dans la convivialité.