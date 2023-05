Festival du Rire de Rochefort: Le New Lyrique Boys Band dépasse les limites de l’opéra

Sur cette performance d’art lyrique sont ajoutées des incursions du répertoire musical actuel. Quoi de plus absurde que quatre hommes en costume et nœud papillon chantant du Maître Gims ou du Michael Jackson ? Le tout accompagné au piano et à l’accordéon. Improbable.

Loin de se limiter à la reprise de hits, un fil conducteur emmène le spectateur au cœur d’un récit complètement "barré". Comme au début d’une bonne blague, un italien, un allemand et un anglais entrent en scène. Ils ont un balai dans. La poche arrière. "Cette première image montre bien le côté rigide du musicien classique. Un quatrième homme, le chef de chœur, débarque et propose aux autres de faire un spectacle sur l’histoire de la musique en la racontant chronologiquement. Les premiers chanteurs se rebiffent et se disent “non mais ce n’est pas possible, on se fait chier là”. Et ça part en musiques entrecoupées de petits sketchs", déroule Fabrice Maître.

Inspiration "Le Quatuor"

L’idée de créer ce groupe est née dans la tête de Fabrice Maître en 2007. Le concept est volontairement inspiré du groupe "Le Quatuor", lesquels ont notamment repris "Les 4 saisons" de Vivaldi en dérivant sur "Vive le vent d’hiver". Eux s’amusaient des instruments à corde et on pouvait entendre du violon, du violoncelle, de l’alto ou encore de la contrebasse. Ici, la façon d’être en scène est la même, à la différence que les quatre artistes du New Lyrique Boys Band s’en tiennent au chant uniquement.

Nicole Pierard, vice-présidente du festival rochefortois, les a vus à Avignon, au théâtre Notre-Dame en juillet 2022. Dans cette optique de proposer aux spectateurs une programmation variée, ce spectacle musical l’a complètement charmée. "Mozart, Dalida, Queen… je me souviens qu’ils sont passés par plein de répertoires. J’avais noté sur ma fiche: pas de temps mort, très bons acteurs et très bons clowns, en résumé un très bon spectacle. Ils avaient chacun un personnage qu’ils mettaient en valeur dans différents comiques de situation. En en parlant maintenant, je revois leur sourire, ce côté bon enfant qu’ils m’ont fait ressentir. C’est vraiment le genre de spectacle où on ne se prend pas la tête", raconte la vice-présidente, convaincue qu’ils plairont au public familial rochefortois. Quelques places restent encore disponibles pour les voir ce week-end. Réservations sur le site du FIRR ou au 084 22 37 57.