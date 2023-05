Dans une charmante petite tour, plantée tel un crayon à Gouy-lez-Piéton, semblable à celles qu’on retrouve sur certaines toiles de l’hôte du jour, le galeriste Denis Javaux ne tarde pas à trouver son bonheur. " Si ma sélection doit être cohérente, ne pas partir dans tous les sens, je dois aussi penser au public de ma galerie, à ce qui va provoquer son coup de cœur, mais également à son portefeuille. J’essaie que tout le monde puisse se faire plaisir, en exposant des plus petites pièces et de grands tableaux. "

La part du rêve

©Jean-François Charles

Dans cette caverne d’Ali Baba, là, il y a des feuilles de "brouillon" sur lesquelles sont compilés personnages, attitudes, paysages, des études qui serviront, ou non, dans une prochaine bande dessinée. " Quand on est auteur de BD, on fait tout: décorateur, cadreur, costumier, paysagiste, metteur en scène, etc. C’est fascinant et exigent. Surtout, quand, comme moi, on aime le grand spectacle. Alors, je commence à dessiner sur du papier libre, et je reprends ce qui m’intéresse à l’aquarelle, j’agrandis, je rétrécis.", explique Jean-François Charles. Avec Maryse, sa femme et co-scénariste " qui démarre au quart de tour", il a donné au 9 Art quelques magnifiques séries globe-trotteuses comme Les pionniers du nouveau monde, India Dreams, War & Dreams ou China Li.

De l’autre côté de la pièce, il y a en vrac, des tableaux somptueux, à l’huile ou des sanguines, s’ouvrant sur la nature majestueuse, des mondes perdus, de l’aventure à l’état pur.

"L’idéal, pour être un véritable auteur de bandes dessinée, ce serait d’en terminer une, le vendredi, et d’en commencer une autre, le lundi. J’ai toujours essayé sans jamais y arriver. J’ai besoin de récréations-récompense après le travail astreignant qu’est celui de la BD, avec toutes ses règles, de trouver un format de liberté. "

Des nains et des invités surprise

©Jean-François Charles

Alors, il peint. Des émanations de ces univers sauvages, des hommages à Blueberry ou au Marsupilami, ou des évocations, par exemple de l’amour courtois et médiéval. Avec, tels des petites souris, des nains et des faunes planqués dans le décor. " Il faut les chercher. Dans mes cases comme mes tableaux, il y a plusieurs lectures, au-delà de la principale. C’est ce qui permet d’entrer plus dans l’illustration, sans obligation. Le lecteur s’y attarde s’il en a envie. J’aime les petits secrets. Une ombre, une silhouette sur le côté, c’est une autre histoire. "

Dévêtues, il y a aussi quelques femmes, anonymes ou héroïnes de précédents albums. Maryse ne les voit pas d’un mauvais œil et y va d’une boutade. "Elles ne sont jamais vulgaires, ni maltraitées, elles sont libres, ça ne me choque pas. Si c’était des hommes, par contre, je me poserais plus de questions."

Décrochage

Une fois n’est pas coutume, plutôt qu’un vernissage, c’est un décrochage qui aura lieu le 4 juin, entre 11h et 13 h, à la galerie. De quoi laisser le temps aux Charles de revenir d’un repérage en Arizona pour les besoins d’un futur album. "L’adaptation d’un roman très populaire, un monument, que j’ai toujours vu comme un western. Dans ce genre, tout a été fait, je vais tenter de me le réapproprier.", souffle Jean-François sans en dire plus.

Un hommage au fameux Blueberry. Une idée du prochain western? ©Jean-François Charles

Infos pratiques

Expo-vente du 18/05 au 04/06 au 1, rue de la Sauvenière, à Spy. Ve de 15h à 18 h 30, sa de 11h à 18h et di de 11h à 13h ou sur rendez-vous. Infos: 0473 54 70 64 ou www.galerie-aarnor.be