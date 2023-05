Installé sur le site des Casernes Léopold, le nouveau palais de justice namurois s’étend sur quelque 35 000 m2. Sa construction a été confiée à la société CIT Blaton par AG Real Estate, qui avait remporté le marché en juillet 2020.

Une verrière de 140 mètres, à 30 mètres de haut

D’emblée, l’édifice se distingue par sa majestueuse verrière s’étendant sur 140 mètres de long, à plus de 30 mètres de haut. Sa cour d’assises avec sa toiture culminant à plus de 10 mètres de haut et ses poutres apparentes n’est pas en reste. L’infrastructure comprend aussi 14 tribunaux, des cellules et bien entendu de nombreux bureaux et espaces de travail. "Nous avons privilégié majoritairement des matériaux d’origine belge, a expliqué Jérôme Laurensis, chef de projet chez CIT Blaton. Les sols sont notamment constitués en grande partie de pierre bleue des Carrières du Hainaut. L’acoustique a également été très soignée pour garantir la tenue des débats dans les meilleures conditions. Pour permettre à la justice namuroise d’être la plus efficace possible, le réseau informatique sera également très poussé, alors que tous les tribunaux seront dotés d’écrans de rétroprojection."

"Pour l’heure, le gros du travail est déjà fait. Nous nous concentrons maintenant essentiellement sur les finitions. Tout suit donc son cours pour que le nouveau palais puisse être opérationnel à partir de décembre", a-t-il ajouté.

Dimanche, quelque 500 personnes s’étaient inscrites pour visiter le bâtiment.