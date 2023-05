Ohey: fin de match sous tension, un jeune légèrement blessé

Le samedi 6 mai 2023, dans la soirée, une rencontre footballistique avait lieu entre les jeunes d’Ohey et le RUS de Biesme (U19), sur le terrain du RSC oheytois. Lors de la deuxième mi-temps, les esprits se sont échauffés entre supporters et, vers la fin de la rencontre, vers 23 h 30, l’échauffourée a repris de plus belle.