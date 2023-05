Les pompiers, sous les ordres du lieutenant Bouvé, ont dû mener leurs opérations depuis l’autre rive, accessible plus facilement aux véhicules.

Un bateau a été mis à flot par un camion-grue, signalé par un balisage, de la caserne de Dinant et l’équipe Grimp (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) de la zone Dinaphi est intervenue, tout comme une autopompe d’Yvoir ainsi qu’un SMUR et une ambulance de Dinant.