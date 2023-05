Beauraing: les noces d'or de Ghislaine Cuypers et Serge Levis

Beaurinois d’adoption, les jubilaires se sont dit "oui" le 28 avril 1973 devant le bourgmestre de la commune de Céroux-Mousty. Depuis 20 ans, ils ont élu domicile dans le village de Focant.

Retraités de la poste pour lui et de l’IECBW (Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon) pour elle, les époux en or coulent des jours heureux dans un coin vert. Ils sont à la tête d’une famille comptant 2 enfants et 4 petits-enfants.