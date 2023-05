Des millions d’Européens seront scotchés devant leur téléviseur la semaine prochaine à l’occasion de l’Eurovision. La dernière belle performance belge date d’il y a tout juste 20 ans avec Urban Trad. Leur chanson Sanomi, écrite dans une langue imaginaire, avait atteint la deuxième place du concours. Les musiciens du groupe, dont le Houyétois Didier Laloy, reviennent sur cette formidable aventure.

2. La rénovation énergétique de Namur Expo

Neuf millions€ ont déjà été injectés par le BEP dans Namur Expo… sans jamais une subvention. Le Feder corrige le tir en amenant près de 7 millions€ pour la rénovation énergétique. ©ÉdA – 60617050868

Des concerts, des salons et des événements en tout genre, il s’en déroule par centaine tous les ans dans l’enceinte de Namur Expo. Le bâtiment situé à Salzinnes, héritage de l’exposition universelle de 1958, va faire l’objet d’une vaste rénovation énergétique. Pour y parvenir, son propriétaire, le Bureau économique de la Province, a obtenu un subside européen de près 7 millions €.

3. Un nouveau service de cyber analyse à la police judiciaire namuroise

Saisir et analyser du matériel informatique pour les besoins d’une enquête est devenu la réalité de la police judiciaire fédérale. Un travail de plus en plus conséquent vu la capacité des ordinateurs et des smartphones qui ne cessent d’augmenter. La PJF de Namur s’est dotée d’un service à la pointe baptisé le Digital Forensic Center. Le ministre Vincent Van Quickenborne y était en visite ce jeudi.