C’est le cas du futur parking imaginé en lieu et place du stade de football des Bas Près. Pour rappel, le BEP avait fait l’acquisition des infrastructures sportives après que la Ville de Namur a fait part de son souhait de s’en séparer. Au grand dam des supporters de l’équipe.

Mais ce n’est pas parce que le projet n’a pas obtenu la subvention souhaitée qu’il est tout bonnement abandonné, précise Renaud Degueldre, le directeur de l’intercommunale. Son financement devra être repensé en fonction des besoins et sera assumé, plus que probablement, sur fonds propres. "On dispose de 470 places de parking actuellement, dit notre interlocuteur. Mais lors des pics d’affluence, c’est trop peu. Il nous en faudrait 300 supplémentaires."

La future structure devrait se déployer sur un seul niveau et devrait offrir un accès privilégié aux exposants des différents salons organisés à Namur Expo, en proposant notamment des facilités pour les véhicules lourds.

Pas d’extension du TRAKK

Autre projet qui n’a pas obtenu les faveurs du pouvoir subsidiant: l’extension du TRAKK. Pour rappel, le "hub créatif" avait pu se concrétiser grâce à la programmation Feder précédente, sur la rive droite de la Sambre namuroise. Le BEP espérait agrandir celui-ci après avoir racheté le bâtiment voisin à la Province de Namur. Des ambitions qui devront être repensées. "Il y a un plan B, assure Renaud Degueldre. Il n’y aura pas d’extension physique du TRAKK, c’est certain, mais on pourrait faire appel au privé." Le directeur du BEP verrait bien de nouveaux logements et pourquoi pas des kots, particulièrement prisés dans le quartier.