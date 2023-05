Partis de rien, des étudiants d’Albert Jacquard créent un festival de rock en plein cœur de Namur

Et si ce projet est si ambitieux, c’est qu’ils n’ont aucun capital de départ. "Il a fallu trouver des sponsors et réfléchir à comment gagner de l’argent, même si le but est juste d’être rentable, pas de brasser des millions."

Cinq concerts, un manager

Évidemment, organiser un événement de cette échelle, lorsque l’on est débutant dans le milieu et sans un sou, ça demande un certain encadrement. "Il faut dire qu’on a vraiment reçu du soutien de la part de notre professeur, de notre entourage, des coordinateurs de l’école, et surtout d’Isabelle Visée, grâce à qui nous avons pu avoir les cinq groupes sur la soirée." Mis en contact grâce au frère de l’un des membres de l’équipe, élève à la Rock’s Cool, Isabelle Visée est manager de nombreux petits groupes de la région. "Elle nous a donc permis de contacter des artistes qui soutiennent le projet et qui acceptent un paiement réduit, vu notre budget très limité."

Ainsi, John Mary Go Round, The Blacksummer, Causo, We Are et Greenside of Life viendront enflammer la scène installée pour l’occasion dans la cour de l’ESND. "On espère 200-250 personnes, on pense les atteindre et à vrai dire, on espère atteindre ce nombre car ça nous permettra de rentrer dans nos frais. On compte déjà une cinquantaine de préventes." Si l’événement de samedi est un succès, l’équipe envisage déjà une seconde édition, mais elle se laisse d’abord le temps de vivre la première. Ouverture des portes samedi à 17h pour un premier concert annoncé à 18h. Bar et foodtruk seront aussi de la partie.

Prix: 15€/adulte et 8€/ étudiant