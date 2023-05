Le BEP reçoit 25,5 millions € du Feder pour une grande mise au vert et la rénovation de Namur Expo

1. Rénovation de Namur Expo

Retoqué lors de la répartition des subsides précédente, le réaménagement de Namur Expo a cette fois été adoubé par l’Exécutif wallon. "La dernière fois, nous avions l’idée de déménager le palais à Belgrade", nuance Renaud Degueldre.

Cette fois, le palais des expositions implanté à Salzinnes doit faire l’objet d’une remise aux normes énergétiques qui améliorera drastiquement les performances du bâtiment. Il est question d’installer des panneaux photovoltaïques, d’isoler des plafonds et de recycler les matériaux démontés. "On va également revoir la fonctionnalité des espaces en les rendant plus modulaires", dit le directeur du Bureau Économique de la Province.

Pour concrétiser ses ambitions, le BEP reçoit près de 7 millions€. "Depuis le début, nous avons investi 9 millions€ sur fonds propres… sans jamais recevoir de subvention", embraye notre interlocuteur. Pour rappel, Namur Expo, héritage de l’exposition universelle de 1958, est propriété du BEP mais est exploité par un privé: la société Easyfairs.

2. Économie circulaire

Un lieu de rencontre et d’échanges où se croisent artisans, entrepreneurs, travailleurs en formation ou en reconversion afin d’imaginer ensemble de nouveaux projets d’économie circulaire: c’est la finalité d’un service qui sera développé au parc Écolys et qui s’inscrit dans la continuité des activités de la Ressourcerie. "L’objectif est d’augmenter le tonnage d’encombrants qui peuvent être réutilisés", explique Renaud Degueldre.

Au programme figure la création d’un "récuparc" à destination des entreprises mais aussi des particuliers souhaitant se débarrasser d’objets susceptibles de trouver une seconde vie. Un service auquel sera assorti un "repair shop" permanent permettant la réparation "en direct" par les équipes de La Ressourcerie.

Enfin, l’offre sera complétée par une "matériauthèque", à savoir un lieu de revente de matériaux et d’outils pour le bricolage, la construction, le jardinage,… à destination d’un large public. Le BEP obtient un peu plus de 7,2 millions € pour mener à bien ce projet multifacette.

3. Valorisation des déchets verts

Avec un soutien financier frisant les 4 millions€, le BEP entend valoriser les déchets verts qui atterrissent dans les différents recyparcs et qui sont reconditionnés au centre de compostage de Naninne. "Là-bas, on est arrivé au maximum de notre capacité", dit le directeur du BEP.

L’intercommunale créera donc une nouvelle structure, sur le zoning d’Achêne, destinée à isoler le bois, le sécher, avant de le broyer et de le reconditionner en plaquettes combustibles pour les chaudières. "Nous n’exploiterons pas ce nouveau lieu, précise Renaud Degueldre. Nous établirons un partenariat, sous forme de concession, avec une entreprise d’économie sociale." Il est également question de revendre les plaquettes produites à la collectivité, c’est-à-dire des bâtiments publics situés dans un rayon de 50 kilomètres autour d’Achêne.

4. Prôner le covoiturage

La mobilité est un élément central dans la réalisation des objectifs environnementaux fixés. L’un des projets du BEP, en partenariat avec le SPW, vise ainsi la création de trois parkings destinés à encourager le covoiturage et l’usage des modes de transports doux.

L’un sera situé à Ciney, sur le parc d’activité Condrolys et comptera 38 places. Au croisement de la N5 et de l’E42, à l’entrée de Couvin, la réhabilitation d’un parking à l’abandon est dans les cartons. À terme, il pourrait comptabiliser 128 places. Mais seule la création des 60 premiers emplacements est concernée par le présent subside européen. Enfin, la troisième zone de délestage sera implantée sur la route des barrages à Walcourt. "Elle est surtout destinée aux usagers qui travaillent à Charleroi", commente Renaud Degueldre.

Pour donner vie à ces trois structures, 2,7 millions€ tombent dans l’escarcelle du BEP.