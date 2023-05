Vresse: le compte est bon et unanime

La conclusion du directeur financier est la suivante: "Le compte 2 022 permet de démontrer que Vresse-sur-Semois garde des finances saines malgré les diverses crises de ces dernières années. Vresse maîtrise ses dépenses de personnel (hors indexation), de fonctionnement et sa dette avec un taux de réalisation avoisinant les 93,42% des montants repris lors de la dernière modification budgétaire. Vresse estime correctement ses recettes. La perception étant conforme aux estimations reprises au budget avec un taux de réalisation de 108%. La commune poursuit sa politique de désendettement (de 13,58% en 2016 à 5,72% en 2022 des dépenses ordinaires) avec un recours en priorité à l’autofinancement pour financer les projets à l’extraordinaire. Enfin, la commune poursuit sa politique d’une juste perception de ses taxes".

Le bourgmestre Arnaud Allard a tenu à féliciter et remercier le directeur financier et toute son équipe pour le travail accompli. "Les finances sont saines. Nous poursuivons notre politique de désendettement et nous pouvons envisager le futur assez sereinement avec de gros projets qui vont enfin se concrétiser."

Du côté de la minorité, les remarques sont positives comme l’explique Alain Wilemme: "C’est très bien. Il n’y a pas de grosses surprises et la commune est bien gérée. Vresse peut compter sur des revenus complémentaires intéressants comme la taxe sur les secondes résidences et les gîtes, le produit de la vente des bois ou encore la location des chasses. Mais quand sera-t-il pour les prochaines années ? Plusieurs projets en route depuis le début de la législature vont aboutir cette année ou l’an prochain. Il y aura donc d’importants travaux à financer".

Le compte 2022 sera approuvé à l’unanimité.

Aides et services du CPAS

Au niveau du CPAS, on remarque une diminution du nombre de personnes bénéficiaires du RIS (Revenu d’intégration sociale) et d’articles 60. On apprend également que durant l’année 2022, 6,5% de la population a eu un contact avec le CPAS. Concernant ce pourcentage de fréquentation, la présidente Isabelle Maroit a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’aides financières. Les nombreux services proposés par le CPAS sont également fort sollicités (repas à domicile, aides ménagères, service de dépannage, service d’accompagnement, magasin de seconde main, etc).

Là aussi, les comptes seront approuvés à l’unanimité.