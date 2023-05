Saint-Aubin commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale

Lors de la messe qu’il a célébrée, le Chanoine-doyen Philippe Masson a donné lecture de l’émouvante lettre d’un tout prochain fusillé à sa fiancée Simone. Plusieurs intentions aux textes choisis, la sonnerie "Aux champs" et la "Brabançonne" ont complété l’hommage aux victimes de la guerre.

Un centième anniversaire posthume

Après cet office, accompagné par le "Royal Harmony Jazz-Band", le cortège s’est arrêté devant le monument aux morts des deux guerres. Au nom du comité local des Associations Patriotiques, Maryline Dandois, René Lebrun et Philippe Paquet ont exprimé divers sentiments de crainte et d’espoir que la situation internationale inspire.

Par ailleurs, la mémoire de trois résistants (Camille et Georges Houbaille et Gaston Ragon), tous fusillés par l’ennemi, a été ravivée. Le centième anniversaire posthume à Henri Jacques, déporté saint-aubinois et mort en captivité, a aussi été évoqué. La cérémonie s’est clôturée par le dépôt de fleurs et l’hymne national.

Cette chaleureuse manifestation s’est poursuivie en la salle "Les Amis Réunis" avec le vin d’honneur. René Lebrun a tenu à y évoquer les projets que son comité compte mettre en œuvre, avec la collaboration de la Commune de Florennes et l’ASBL "Qualité-Village-Wallonie".

Il est ainsi question de la restauration d’anciennes croix en fonte au cimetière et de la rénovation du monument aux morts, pour son centenaire, en 2024. Il exprime aussi le rêve d’accueillir en avril 2025, comme en 2010, un concert de la musique royale de la Force Aérienne.