Rochefort: seconde campagne Proximity pour la biodiversité

Kick est une association qui travaille en faveur de la biodiversité tandis que Be Planet est une fondation d’utilité publique qui soutient aussi les citoyens les projets concrets qui travaillent en faveur de la biodiversité. Elle offre formations, aides, etc. Participer à Proximity, c’est poser sa candidature pour recevoir un appui financier. C’est aussi intégrer un réseau d’acteurs mobilisés autour des valeurs de la transition écologique et solidaire, avoir la possibilité de participer à une campagne de mobilisation, trouver du matériel, des compétences, des bénévoles au sein de la population et profiter d’une belle médiatisation. La Ville de Rochefort a prévu un budget de 50 000 €. Le but de Proximity est de soutenir la réalisation de projets portés par des citoyens ou des associations en faveur de la transition écologique et solidaire en faisant le pont entre citoyens, associations, entreprises, commerçants et d’autres organisations.

À travers cette campagne, chacun est libre de s’engager selon ses moyens et ses envies, que ce soit sous forme de lancer un projet, de dons financiers, de dons matériels, de dons de compétences ou de dons en temps (bénévolat).

La méthode

Des appels à projets ont donc été lancés et des groupes se sont déjà formés, à Han. Le 11 juillet sera la date de dépôt des candidatures. Les projets seront analysés, de juillet à septembre et les votes auront lieu entre septembre et octobre. Il y aura deux jurys (un d’experts et un de citoyens) qui disposeront chacun de 50% des voix

Les critères de sélection

Il y a deux catégories de projets: ceux qui nécessitent un budget de maximum 10 000 € et d’autres pour lesquels le plafond est fixé à 2 500 €. Peuvent souscrire aux projets, trois personnes maximum, des associations de fait, des comités de quartier, des écoles (parents et professeurs), des fondations, etc.

Les thèmes doivent être obligatoirement la biodiversité, la transition écologique et énergétique, la mobilité, l’agriculture, l’alimentation ou la nature.

Des ateliers pour aider à la construction des projets et remplir les dossiers de candidatures auront lieu le 23 mai, à 18h et le 20 juin, à 18 h. Des formations auront lieu, en septembre et octobre. Le 2 juin, entre 9 h 30 et 12 h 30, un atelier sur la communication sera aussi organisé.