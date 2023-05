Namur : programme dense et nouveautés au Fort de Saint-Héribert à Wépion

Cette application spécialement adaptée au fort a comme objectif de toucher un plus large public comme les ados, les visiteurs de langues étrangères mais aussi les personnes malentendantes et malvoyantes. "L’appli étant traduite dans quatre langues, français, néerlandais, anglais et allemand, en fichier audio et écrit permettra à de nombreux visiteurs de profiter de la visite du fort plus confortablement. Cette application est aussi développée pour les arbres et en cours pour les fleurs."

Ce n’est pas tout, la fille d’Émile Legros annonce aussi une exposition sur le thème de la guerre nommée L’évolution de l’armement, des fortifications et uniformes de 1914 à 1940, une expo financée par la Province de Namur.

Assez méconnu, ce lieu historique offre donc de nombreuses occupations en mêlant l’art, la musique, la nature et l’histoire. "Le tout pour un prix très démocratique. On veut essayer d’offrir aux visiteurs une vraie journée complète." conclut Françoise Legros.