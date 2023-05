Namur : un bachelier en intelligence artificielle à l’Hénallux, une première en Wallonie

Désormais, le diplômé en intelligence artificielle est un profil ultra recherché, selon l’Hénallux, qui organise ce bachelier en trois ans en codiplomation avec l’ESA (École supérieure des affaires) de Namur.

Un professionnel de l’IA est capable de concevoir, développer et mettre en œuvre des systèmes d’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Avant de se lancer, mieux vaut aimer les mathématiques, les statistiques et l’informatique !

À terme, ce nouveau bachelier permettra notamment à l’étudiant de développer des algorithmes d’apprentissage automatique, d’utiliser des langages de programmation spécifiques à l’IA, d’appliquer l’intelligence artificielle à des domaines spécifiques, de développer des modèles prédictifs en utilisant des techniques de machine learning (apprentissage automatique) et de data mining (exploration de données) ou encore de résoudre des problèmes de façon créative.

Robotique et télécommunication

L’avenir technologique se dessine également à travers deux autres formations en trois ans sur le campus IESN de l’Hénallux à Namur, dès septembre prochain. Le bachelier en robotique industrielle permettra à de futurs roboticiens d’intervenir dans la programmation, la mise en service, l’aspect sécurité et la mise en réseau.

"Les robots connaissent une croissance exponentielle dans le monde industriel, indique l’Hénallux. Ils sont interconnectés via des réseaux dans les entreprises à des automates, des caméras, etc. L’être humain se dispense ainsi des tâches répétitives, trop lourdes, dangereuses ou qui nécessitent une grande précision et de la rapidité."

Les étudiants bénéficieront d’une solide formation théorique en physique, mécanique, électricité, mécanique des fluides et thermodynamique pour comprendre les systèmes sur lesquels ils agissent. Leurs connaissances du fonctionnement des équipements intervenant dans le processus (pré-actionneurs, actionneurs, capteurs et détecteurs) leur permettront d’exploiter des informations logiques, numériques et analogiques.

Enfin, le bachelier en réseaux et télécommunication forme des spécialistes de la transmission d’informations à distance. Notre société est totalement articulée autour des réseaux et des télécommunications.

"Les flux d’informations, au travers de nombreux protocoles, sont de plus en plus souvent regroupés dans une infrastructure informatique intégrée à toutes les échelles. Dans certains domaines, cette dépendance est même critique. Il est donc indispensable, surtout dans un métier en pénurie, de former des professionnels de haut niveau dans ce domaine", estime la haute école.

Renseignements sur le site henallux.be.