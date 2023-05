Walcourt: les seize actions du plan de cohésion sociale

"Cela se déroule au sein du module communal préfabriqué situé dans le parc résidentiel du Bois de Thy, à Laneffe, et est réalisé en collaboration avec le plan Habitat Permanent (HP)", explique Nathalie Leclercq. Huit enfants fréquentent régulièrement cet espace où un atelier parentalité est proposé un mardi matin par mois.

La seconde action est la permanence emploi. Depuis la mi-janvier 2023, un panneau d’affichage contenant des offres d’emploi et de formations est placé dans le couloir de l’hôtel de ville.

En troisième position, on trouve l’organisation d’un salon de l’emploi. En collaboration avec l’Agence de développement local (ADL), une matinée ciblée sur trois secteurs en pénurie (horeca, construction et aide à la personne) s’est tenue le 7 mars dernier.

L’effort se porte aussi sur l’organisation de formations professionnelles qualifiantes, en collaboration avec l’ADL et le campus provincial. Un nouveau module de formation "ambulancier en transport non urgent de patients" a débuté le 11 mars dernier. La permanence logement figure également dans les priorités. "Des offres de logement sont, à présent, disponibles sur le panneau d’affichage installé dans le couloir de l’hôtel de ville. Une permanence logement est toujours proposée", informe l’échevine.

Domaine de la santé

La sixième action est la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs journées de dépistage ont été organisées en 2022 et plus de 120 dépistages ont été réalisés.

Le PCS insiste sur l’information sur les prestataires de la santé et sur les aides et dispositifs. Plusieurs "balades santé" ont été organisées dans ce cadre l’an dernier.

La guidance et/ou le suivi thérapeutique pour publics spécifiques et notamment la lutte contre les violences familiales ne sont pas oubliés, de même que la mise en place de techniques et/ou d’activités de soutien psychologique (dont l’Alzheimer café).

N’oublions pas le potager collectif "Le Nôtre" et la mise sur pied d’ateliers et d’activités de partage intergénérationnel entre les conseils des enfants, des jeunes et des aînés.

Dans la foulée, il convient d’animer ces différents conseils consultatifs. L’échevine a encore cité l’organisation d’une donnerie, d’une brocante gratuite et de cours d’informatique pour les aînés. Plusieurs modules ont été organisés en 2022.

Enfin, la seizième et dernière action concerne la formation théorique au permis de conduire.