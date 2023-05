Olloy-sur-Viroin: la pétanque a repris à l'ancienne gare

En 2022, ils ont profité d’un terrain au camping Ardinam (Try des Baudets) et, cette année, ils sont descendus au centre du village près de l’ancienne gare. Ce club fondé il y a de nombreuses années par Gérard Fivet revoit ainsi le jour. Ses membres sont extrêmement motivés.

Ce samedi, la pluie ne les a pas arrêtés. Ce club d’amis non fédéré venait déjà bien avant la pandémie sur ce site de l’ancienne gare d’Olloy-sur-Viroin pour pratiquer ce sport de détente particulièrement agréable et qui exige une très grande concentration. De plus, il s’agit d’être habile et d’avoir de bonnes tactiques.

Ces passionnés de ce célèbre jeu de boules ont profité de toutes les éclaircies et des quelques rayons de soleil pour pratiquer leur activité.

Entre les parties, installés au bar du local, ils ont également partagé tous ensemble de bons moments de convivialité.