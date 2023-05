Les élèves de l'Ilon Saint-Jacques (Namur) brillent à la Gilde des sommeliers de Belgique

Différentes épreuves figuraient au programme: un questionnaire écrit de plus ou moins 40 questions relatives aux classiques de la sommellerie et de l’œnologie, ainsi que sur les principaux vignobles étrangers.

Suivaient les épreuves pratiques: accords mets et vins/bières selon les plats imposés par le jury, dégustation et commentaire d’un vin blanc d’origine espagnole servi à "l’aveugle", décantation d’un vin rouge en panier, dégustation à l’aveugle d’une bière et d’un Sherry, service dans l’ordre logique de 6 vins selon un menu défini, débouchage et service d’une bouteille de Champagne en une seule fois, les six verres devant tous être égaux et la bouteille entièrement vide.

Les élèves de 6e de leur côté, ont commencé la journée par les épreuves pratiques (presque identiques) et terminant par le questionnaire écrit.

Le jury était composé des membres de la Gilde des sommeliers et de professionnels reconnus. Les élèves se sont brillamment distingués, Charlotte Grafé terminant à la première place de la catégorie Élèves de 6e et Côme Donnay s’adjugeant une seconde place, juste derrière le représentant de l’école hôtelière de Coxyde, pour la catégorie Élèves de 7e. Émelyne Caluwé s’est elle aussi distinguée lors de la finale.

La semaine précédente, Margot Troonen, élève de 6e technique hôtellerie, avait défendu les couleurs de l’école au concours international de Dunkerke et s’est classée à une très belle quatrième place ex-aequo.