Le retour des Vendredis du Terroir, c’est ce week-end et uniquement à Anhée

Il fut purement et simplement annulé en 2020. L’année 2021 n’a pas été une franche réussite, avec un taux élevé d’abandons chez les producteurs, et une faible présence du public. L’année suivante, une nouvelle formule a été expérimentée, avec un second vendredi du terroir à Bioul. "Mais c’était beaucoup plus de travail, et la fréquentation à Bioul n’était pas terrible, explique Nicolas de Beurme, de l’agence de développement local d’Anhée. On a donc décidé de recentrer l’activité sur celui d’Anhée, en y apportant des nouveautés."

Une plus grande ouverture

Les Vendredis du Terroir reprennent donc ce vendredi, mais de nombreuses nouveautés sont à souligner. En premier lieu, le responsable de l’événement annonce que le rayon d’acceptation des producteurs a été élargi. "Avant, nous limitions à 20 kilomètres, mais on s’est rendu compte que cela devenait de plus en plus compliqué de trouver des artisans. Maintenant, on va même jusqu’à Walcourt, et c’est plutôt positif. Sur les 22 exposants qui seront là vendredi, la moitié n’a encore jamais participé."

On peut également relever la présence d’artisans locaux. "Ils viendront vendre des bijoux, des foulards, de la papeterie. On a accepté d’élargir l’espace disponible aux artisans, mais on tient à garder l’âme alimentaire du marché. Ce n’est donc pas ce qu’il y aura à retrouver en majorité."

Une planche apéritive commune

Ce vendredi, un test aura lieu sur la Place d’Anhée. Une planche apéritive commune sera à retrouver dans le marché. "Différents produits issus des producteurs la composeront. Le but est aussi de faire la promotion de ce qui est vendu aux gens qui veulent surtout rester au bar. D’ailleurs, les brasseurs pourront eux aussi vendre leur bière cette année."

Pour la reprise, l’organisateur espère faire un carton plein, mais il espère surtout que l’affluence se pérennisera chaque premier vendredi du mois.

Un panel de producteurs locaux

L’alimentation issue des producteurs locaux sera mise à l’honneur sur la Place d’Anhée. ©ÉdAP

Les amoureux du local seront servis sur la place d’Anhée ce vendredi et les premiers vendredis de chaque mois jusqu’au mois d’octobre. Pains, tapenades, confitures, viandes, fromages, et autres préparations seront à retrouver. Les brasseurs seront également mis à l’honneur. "Par exemple, on accueille le Brasseur de la Mouss’tier, un Français qui habite à la frontière Belge et qui brasse sa bière dans notre région, relate Nicolas De Beurme. Les sœurs de l’Abbaye de Maredret viendront aussi vendre leurs bières, leurs légumes et autres produits issus de l’abbaye. Difficile de faire plus local."

En réalité, il sera possible de trouver de tout, à l’exception de fruits et légumes. "À vrai dire, c’est difficile d’en trouver dans la zone. Si un producteur est intéressé, il peut se manifester."