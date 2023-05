Laura Laune au Festival du rire de Rochefort : "un grand bonheur de revenir là où tout a commencé"

Laura, vous avez été découverte au festival du rire de Rochefort en 2014. Ça représente quoi pour vous de revenir ici ?

J’ai participé à beaucoup de concours de jeunes talents, dont le concours Tremplin, organisé lors du festival du rire de Rochefort, en 2014. J’ai gagné trois prix: le Grand Prix, le Prix de la presse et le Prix de la FWB. Depuis, je suis revenue une fois présenter mon premier spectacle (NDLR: le diable est une gentille petite fille) et je reviens ces mercredi et jeudi pour présenter le deuxième. C’est un grand bonheur de revenir là ou tout a commencé.

Que penses-tu du public rochefortois/belge ?

Tous mes homologues humoristes le disent: le public belge est chaleureux et accueillant. C’est toujours un plaisir de venir en Belgique. Et on sent que le public du festival de Rochefort est un public d’habitués.

Vous êtes originaire de Saint-Ghislain, en région montoise. Quelles attaches avec la Belgique, avec Rochefort, avez-vous ?

Je viens de Mons et j’ai fait mes études à Bruxelles. Je n’ai pas de famille ou de proches à Rochefort, mais la Belgique est un petit pays, et j’ai pas mal joué dans la région.

Comment se sont passés vos débuts ?

J’ai commencé par des concours de jeunes talents, à Rochefort, mais aussi en France, à Bierges, Macon, ou Dinart. Les concours de jeunes talents, ce sont des spectacles où l’on va quand on débute. On se produit pendant 15-20 minutes sur scène, pour se faire connaître du public. Là, j’ai gagné pas mal de prix. Puis j’ai aussi remporté le festival d’Avignon. C’est là que je me suis fait connaître de ma production. En 2015-2016, j’ai pu, grâce à eux, me produire dans un théâtre à Paris. Et puis, en 2017, j’ai été contactée par la production de "La France a un incroyable talent" et j’ai remporté la 12e édition de l’émission. Et tout s’est accéléré. C’est une émission regardée par des millions de personnes, sur une grande chaîne de télévision. Là, je suis partie en tournée, avec du succès. Donc, en 2017-2018, je suis partie en tournée pendant trois ans où j’ai joué mon premier spectacle. Et ici, je suis en tournée depuis le mois de septembre pour présenter le second (NDLR: Glory Alléluia).

Vous proposez un humour trash, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Comment le public le perçoit ? Vous sentez un changement depuis le début de votre carrière ?

Je remarque que, maintenant, les gens qui viennent me voir me connaissent et aiment ce type d’humour. Ils viennent pour ça. Alors qu’avant, on ne me connaissait pas et le public me découvrait. Maintenant, j’ai déjà eu des gens qui ont assisté à mon spectacle et qui me disent "ça fait du bien t’entendre quelqu’un parler sans filtre de nos jours." Moi, c’est mon humour, mais je le remarque, c’est aussi un humour populaire et rassembleur, qui attire le public et reste fédérateur.

Vous avez déjà dû vous autocensurer ?

Non, pas du tout. C’est déjà arrivé qu’une chaîne de radio ou de télé sur laquelle je dois passer me demande de changer tel mot ou telle phrase de mes sketches, mais je refuse. Je veux que mes spectacles restent entiers. C’est important de ne pas céder. Et j’ai aussi une belle communauté sur les réseaux sociaux, ce qui me permet d’avoir un contact avec le public.

Où trouvez-vous l’inspiration pour vos spectacles ?

Je veux surtout parler de sujets sérieux, de la vie de tous les jours. Ici, dans mon deuxième spectacle, je parle de moi, des coulisses du premier spectacle, mais aussi de féminisme, etc. de sujets d’actualité.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer dans l’humour ?

Ça va sembler un peu bateau comme conseil, mais c’est le travail. Je me suis toujours dit que par le travail, on y arrive. À force de se remettre en question, de réécrire et réécrire. Et jouer, se produire sur scène. Il faut jouer un max, se confronter au public. Moi, il arrive que trois dates avant la fin de la tournée, je réécrive encore certaines phrases qui ne me semblent plus d’actualité.

Les dates des spectacles de Laura Laune au FIRR sont complètes, mais l’humoriste revient en Belgique en 2024, à Liège, Bruxelles et Mons.