Haut-le-Wastia : deux ans de préparation pour deux jours de commémoration

Le musée vit, il s’enrichit continuellement de pièces, dont certaines exceptionnelles, mais il s’agit aussi d’organiser des événements mémoriels. Celui qui se prépare, ce sera du jamais vu dans le village, perché dans l’entité d’Anhée. Ce sera le week-end des 13 et 14 mai. Haut-le-Wastia fera une marche-arrière dans le temps, on n’y verra plus que des véhicules d’époque. On annonce une cinquantaine de Jeeps, camions, motos ou vélos, avec 130 reconstituants qui installeront un camp sur la place du village.

Quatre vétérans de plus de 98 ans

En dehors des animations (voir le programme complet par ailleurs), il y aura des moments particulièrement exceptionnels.

Le samedi 13 mai à 21 heures, est organisée une veillée du souvenir au Mémorial français (départ de la place), avec la lecture du nom des 260 victimes des premiers jours de la Deuxième Guerre dans le coin, et lâché d’autant de lanternes célestes (lumineuses). Discours, cornemuses, chants… ce sera l’instant "émotion" du week-end, commente Dominique Halloin. Un autre sera d’avoir accueilli, le matin même (samedi à 11h, à la base nautique d’Anhée), un vétéran anglais du "8th battalion Parachute Regiment". Len Trewin est âgé de 99 ans, il a combattu en Normandie, sur le Rhin, et lors de la bataille des Ardennes. Il est passé par Anhée en décembre 1944, il sera de retour. Tout comme trois autres vétérans. Tous âgés de plus de 98 ans. Ils seront mis à l’honneur dimanche après-midi.

Un musée vivant et en plein air

Autre grand moment de ce week-end: un cortège historique à Haut-le-Wastia, le dimanche 14 mai à 11h, avec la participation de reconstituants, mais aussi d’habitants du village. Un cortège de 300 mètres, pour évoquer au fur et à mesure de son passage l’invasion de mai 1940, l’exode des populations, l’occupation allemande et l’arrivée salvatrice des alliés.

Ce programme est un fameux défi pour Dominique Halloin et les bénévoles qui l’entourent. Environ 120 descendants de victimes seront présents. Durant deux jours, c’est tout un village qui se transformera en musée. Vivant, car les aspects festifs ne sont pas négligés.