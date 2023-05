Cerfontaine: un concert sous forme d'hommage à Raymond Baudouin

L’harmonie locale a alors pris le relais en débutant sa prestation par la traditionnelle marche Raymond Baudouin. La prestation musicale a été marquée, entre autres, par un solo au bugle de Martin Hermant ou encore par la performance de Jules Delbrouck (12 ans) et son frère Toine (11 ans), le premier au trombone et le second à la trompette.

L’harmonie peut se féliciter de la présence de ces jeunes et des moins jeune. Si le petit groupe est soudé et très convivial, il est toujours à la recherche de musiciens pour compléter les rangs (flûte, hautbois, clarinette, cor, basse, euphonium, baryton, trombone, percussionniste). L’harmonie répète tous les mardis, de 20h à 22 h. Pour plus d’infos: 0472/08.11.98.

Toutes ces forces vives musicales cerfontainoises ont déjà les yeux braqués sur l’année 2025 qui coïncidera avec les 10 ans de direction de Nancy Florentin. Diverses idées sont déjà lancées comme un souper-spectacle, une rétrospective,..

Mais bien avant cela, il y aura le "blind test" du 30 septembre et, le lendemain, le concert d’automne.

À l’harmonie royale de Cerfontaine, on ne manque pas d’idées, seulement de quelques musiciens. Alors, avis aux amateurs