La Couvinoise fête ses deux bougies avec Chantal Goya et Agustin Galiana

Mais même sans décor, les milliers de personnes présentes ce dimanche après-midi sur l’esplanade du centre commercial "La Couvinoise" se sont réjouies de découvrir (pour les plus jeunes) ou de retomber en enfance (pour les tempes grisonnantes) à l’écoute des chansons qui ont bercé leurs jeunes années. Une très belle après-midi familiale !

"Nous venons spécialement de Sedan, en France, explique tout sourire la mamy de la famille Cuny. Nous n’avions jamais eu l’occasion de la voir en concert et pourtant c’est moi qui ai appris toutes les chansons de Chantal Goya à ma petite-fille. Par cette belle journée, nous n’avons pas hésité une seconde pour réaliser un peu notre rêve à tous."

Des chansons apprises avec sa mamy

Un peu plus loin, une autre famille française a fait le déplacement de Charleville-Mézières. "Toutes les chansons de Chantal Goya ont enchanté mon enfance. Avec notre grande fille, nous voulions absolument la voir en concert. Voilà, c’est fait et nous en sommes vraiment heureux", raconte M. Chevalier.

Plus près de chez nous, Summer, six ans, assise sur les épaules de sa maman, chante tous les tubes de la chanteuse incontournable des années 80’-90’. "C’est sa mamy qui lui a appris toutes ces chansons magiques pour les petits. Mais aussi pour nous adultes: on se surprend à chanter et à danser avec elle. C’est super de pouvoir assister à ce concert, en plus avec les principaux personnages de son spectacle !", explique Mme Troyeuns de Sambreville.

À venir à Couvin et Chimay

Au terme de ce concert incontournable pour beaucoup de familles, c’est à l’unanimité que petits et grands, jeunes et plus âgés, voire très âgés, se déclarent enchantés d’avoir pu vivre ce moment unificateur et atemporel.

Cette série de concerts de ces artistes de renom n’est que les prémisses des futurs concerts qui se dérouleront à l’occasion des fêtes de la musique dans la région, le 23 juin, avec la venue du groupe Hooverphonic à Couvin et de Machiavel, le 24 juin, à Chimay.