Quatre chasses au trésor pour le centième anniversaire des Wallo: une invitation à découvrir Namur

Et plus qu’un week-end festif, c’est bien un panel d’activités tout au long des prochains mois qui sera proposé. Une manière, comme le souhaite le CCW (Comité Central des Fêtes de Wallonies), de rendre les Fêtes plus inclusives avec une diversité d’activité permettant à tout un chacun d’y trouver son compte.

Ce vendredi, le coup d’envoi des hostilités a été donné avec un focus particulier sur un public familial.

En effet, le CCW a fait appel à la jeune société Namuroise Totémus, spécialisée dans la digitalisation et la gamification d’offre touristique, afin de développer quatre chasses au trésor à réaliser sur Smartphone. Sans surprise, ces différentes chasses auront des thèmes liés aux Fêtes de Wallonie et se dérouleront en centreville. Aux yeux d’Éric Adam, président du CCW, une telle approche faisant se rencontrer tradition et innovation, avait tout son sens puisque la Capitale wallonne est aujourd’hui reconnue par l’UNESCO en tant que "Ville créative" dans le domaine des arts numériques.

Quatre parcours

Au total, quatre parcours thématiques différents seront proposés: "Namur, le nez en l’air" ; "Namur et ses femmes d’exception" ; "Namur, de Fêtes en patrimoine" et enfin "Les quartiers en Fête", en collaboration avec le Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN). La première est en ligne depuis ce vendredi. Sur un parcours de 5 kilomètres accessible en poussette, elle fait la part belle aux fresques qui garnissent le centre-ville. La seconde sera disponible le 5 mai. Pour les dernières, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience.

À la recherche du Totem et de touristes

Ces parcours, réalisables à toute heure une fois l’application gratuite téléchargée, permettront de partir à pied à la découverte de la ville sous un angle différent, de manière ludique, en alliant énigme, jeu d’orientation, histoire et sens de l’observation. Le tout est agrémenté de textes, de contenus sonores ou encore de vidéos. Tout au long de ses pérégrinations en quête d’un "Totem", le joueur engrange des points qu’il pourra au final échanger contre des avantages chez des partenaires touristiques installés partout en Wallonie.

Disponibles en français et très rapidement en néerlandais, ces parcours ont été pensés pour s’inscrire dans la durée au bénéfice de l’attractivité touristique de toute la ville. Depuis son lancement en 2020, l’application a déjà réuni environ 360 000 participants. Quelque 129 parcours sont disponibles en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

Un son et lumière sur la Confluence

Peu après la fin de l’édition 2022, le CCW avait levé un coin du voile sur sa volonté de proposer un spectacle de mapping à l’occasion du centième. On en sait désormais un peu plus. À la suite d’un appel d’offres, c’est finalement la société Tour des Sites, spécialisée depuis 1992 dans la production de spectacles son et lumière qui sera chargée de lui donner corps. Ce spectacle se déroulera chaque soir du 8 au 12 septembre sur le site de la Confluence. Le scénario est en cours de rédaction. «Le site de la Confluence sera l’acteur principal d’un récit historique et folklorique évoquant le passé, le présent mais aussi l’avenir des Fêtes de Wallonie», les représentants du CCW n’en disent pas plus à ce stade. Bien d’autres événements restent à organiser d’ici là. Chaque chose en son temps.

Nouveau logo

Pour célébrer ce centième anniversaire, le CCW a fait le choix d’une nouvelle identité visuelle avec un logo de circonstance. Celui-ci est surmonté d’un feu d’artifice, faisant référence à l’aspect festif et populaire des Wallo. La typographie se veut lisible, avec une palette de couleurs dynamique.Enfin, on y retrouve le nombre 100 qui, dès 2024, sera remplacé par «Namur».