Les frontières, thème du 27e concours de poésie du Kiwanis Namut Comté

Samedi dernier, c’est à la Maison de la Poésie que la remise des prix du concours a eu lieu en présence, notamment, de représentants de différents clubs Kiwanis et des lauréats de cette édition 2023. Une édition, actualité internationale oblige, dont le thème était les "Frontières".

Au total, pas moins de 228 poèmes ont été soumis à l’appréciation du jury composé, cette année, d’Anne Oger (vice-présidente de la Maison de la Poésie), Françoise Bal, Christine Germain et Hedwige Goffin (anciennes professeures de français), Véronique de Munck (club Soroptimist), Aline Louis (Maison de la Poésie) et Christian Romedenne (fondateur du concours).

Coorganisateur du concours, avec André-Marie Douillet, Patrick Lejeune s’est interrogé, lors de cette remise des prix, sur le sens que la poésie et les mots peuvent encore avoir dans cette société qui est la nôtre aujourd’hui. Et celui-ci de formuler le vœu que la force des mots, au-delà des slogans, ouvre toutes grandes les frontières de l’intelligence. "Et la poésie dans tout cela ? Ne serait-elle pas la clef d’évasion permettant de repousser les limites que nous nous imposons ou qui nous sont imposées ? Et de rester ce qu’elle a toujours été, un cri de révolte et de liberté."

Jeune réfugiée ukrainienne de 18 ans, et auteure de l’illustration du recueil de cette 27e édition, Alexandra Anishchenko considère, pour sa part, que si les frontières entre les gens sont des obstacles faciles à briser, les frontières territoriales doivent, quant à elles, être défendues et protégées. Quant à la proclamation proprement dite, elle a vu le poème de Caroline Claeys, élève à l’institut de la Providence à Champion, s’imposer devant celui de Ileana Lempereur et de Viktoria Przepierowska, toutes deux élèves à l’institut Notre-Dame de la Fidélité de Bruxelles.