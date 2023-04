Hamois: les retour des artisans en démonstration

Le trio a par ailleurs réalisé des œuvres devant le public. Celui-ci était très attentif au travail de chacune d’elles. Myriam Descamps, la régionale de l’étape, réalise des bibliothèques en miniature, livres compris, dont les plus petits mesurent environ 4 cm. Elle utilise des cartons et du papier de récupération.

Valérie Van den Bergen habite à Buzet-Floreffe et elle aussi travaille dans la création de miniatures. Elle exposait, notamment, l’atelier d’un garage, avec le moindre détail. Avec là aussi de la récupération. Parmi ses œuvres, notons des répliques de magasins: pâtissier, chocolatier, etc... Elle réalise aussi des magasins existants qu’on croirait sortis du pays de Lilliput.

Troisième artisane: Bernadette Sepulchre, de Porcheresse. Elle pratique la poterie et le tissage. Dimanche, elle présentait des céramiques dans l’atelier poterie de la Spirale. Quant à Philippe Lourtie, il pratique le tournage sur bois. C’est un habitué des dimanches de démonstrations. Il présente des pièces en bois à partir de fruitiers ou d’autres espèces.

Prochaine journée de démonstrations, le dimanche 14 mai de 10h à 18h. On pourra y voir une artisane travaillant vitrail et verre filé au chalumeau, une autre artisane pratiquant le tissage et la confection et un artisan pratiquant la sculpture sur verre, terre et bronze.