Florennes: deux millions retrouvés dans le budget

"J’attire votre attention sur le fait que le CRAC (l’organisme d’Intérêt Public de la Région wallonne créé pour venir en aide aux Pouvoirs locaux) recommande chaudement de prendre les mesures adéquates pour assurer une saine gestion financière de la Commune, souligne Michel Paquet. Cette exigence découle du fait que Florennes a obtenu un Plan Oxygène octroyé pour faire face aux dépenses des charges des pensions, aux zones de police et de secours et à la dotation aux CPAS afin d’équilibrer son budget."

Des sommes non-inscrites

Stéphane Lasseaux répond: "Nous n’aurons pas recours au Plan Oxygène avant 2027. Par ailleurs, nous avons constaté une erreur d’écriture avec des sommes non inscrites (emprunt et subsides reçus) dans les budgets précédents pour un montant de 1,9 million d'€. Conséquence: nous avons pris des mesures et des restrictions budgétaires que nous n’aurions pas décidées si nous avions disposé des bonnes informations dès le départ".

Le point consacré aux projets de terres publiques, voté à l’unanimité, permettra à la Commune, au CPAS, ainsi qu’aux fabriques d’église d’avoir recours aux compétences du Parc Naturel Viroin-Hermeton pour mettre à jour les baux à ferme, identifier tous les propriétaires publics et de lancer de futures synergies entre les différents acteurs exploitants ces terrains.

Quid de la Zacc Nord ?

Comme il est d’usage en fin de séance, les conseillers ont interpellé le collège. Le non-respect du code de la route et le stationnement sauvage de certains automobilistes ont notamment été relayés. Le conseiller Écolo, Justin Debroux, s’est inquiété de la vétusté de l’éclairage du terrain de football de Florennes. Le bourgmestre a assuré que le remplacement de cet éclairage obsolète par un éclairage LED sera réalisé dans les plus brefs délais. Compte tenu des démarches légales, on peut espérer l’inscrire à la prochaine modification budgétaire du mois d’août prochain.

Avant que Stéphane Lasseaux ne déclare le huis clos. Le conseiller Écolo Claudy Lottin s’étonne: bien que la Commune de Florennes soit porteuse de ce projet, elle a introduit un recours au Conseil d’État contre la décision du ministre d’octroyer le permis pour le projet de développement de la ZACC Nord. Cela fait près de 15 ans que le projet de la Zone d’Aménagement Communal Concerté Nord est évoqué à Florennes.

Pour rappel, il s’agit de créer un nouveau et grand quartier, sur une quarantaine d’hectares, au nord du centre-ville, derrière les divers immeubles et commerces construits le long de la rue de Mettet. À terme, ce sont 650 maisons qui seraient érigées sur cet espace, l’équivalent de 2000 habitants. Le bourgmestre est resté laconique sur la question. Ce point sera sans doute attendu et très discuté lors du prochain communal.