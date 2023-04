Acquittement pour un Namurois soupçonné d'avoir enlevé une adolescente

Ce jour de 2019, il est venu de Namur à Seraing vers 8 heures du matin. Il a croisé la route d’une adolescente âgée de 15 ans qui attendait le bus aux environs du quartier du Val Saint-Lambert. La jeune fille se rendait chez son petit ami. Selon les dires de la jeune fille, le suspect a arrêté son véhicule non loin d’elle. Elle a commencé à se méfier, mais le suspect serait arrivé vers elle à pied à vive allure. Il l’aurait alors saisie par le bras pour la mettre de force dans sa voiture.

Selon ses dires, la jeune femme a eu très peur. L’homme se serait arrêté dans une station-service. Il est sorti de la voiture et la victime en a profité pour faire des photographies de la carte d’identité et du permis de conduire de l’homme. Ce dernier lui aurait déclaré avoir pris une jeune femme dans sa voiture peu avant et lui avoir proposé 30 € contre une fellation.

La jeune fille a de plus en plus paniqué. Elle a commencé à envoyer des messages à son petit ami et a essayé de l’appeler à de très nombreuses reprises. Rustam aurait constaté qu’elle essayait de contacter quelqu’un. Il a alors appelé le numéro et demandé l’adresse du petit ami en déclarant qu’il allait ramener la jeune fille chez lui avant de prétendre qu’il se trouvait trop loin !

Rustam s’est ensuite arrêté pour se rendre dans les salons de prostitution tout en laissant la jeune fille dans sa voiture. Cette dernière en a profité pour prendre la fuite.

En 2015, il a été condamné à une peine de quatre ans de prison pour avoir commis une tentative de meurtre au couteau. Depuis le début de l’enquête, il a démenti avoir voulu enlever cette jeune fille. "Elle a peut-être pris peur", a indiqué le prévenu lors de la première audience consacrée à son affaire. "Je n’ai jamais eu d’intention. Je n’ai jamais voulu enlever. J’ai demandé, elle a accepté. Je ne l’ai jamais forcée à monter dans mon véhicule. Il faudrait lui demander pourquoi elle a eu peur. Elle aurait très bien pu partir."

Me François Dessy, avait plaidé l’acquittement de son client. Il avait estimé que rien ne démontrait qu’elle était mineure d’âge, mais aussi l’usage de violence.

Le tribunal a estimé qu’il existait effectivement un doute quant aux intentions de l’homme d’autant qu’il n’a jamais enfermé la jeune fille et l’a laissée seule lui permettant d’ailleurs de quitter les lieux.