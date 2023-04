6 châteaux ouvrent leurs portes, lundi, en province de Namur: les enfants, aussi, seront reçus en rois

Des visites guidées et activités ludiques seront accessibles gratuitement et les familles pourront prendre part à des activités variées complétées par des jeux de piste adaptés aux 3-5 ans et aux 6-12 ans et concoctés par l’association Musées et Sociétés en Wallonie.

Le domaine Saint-Roch

À Couvin, le domaine Saint-Roch ouvrira de 13h à 18 h 30, avec visites guidées d’1 h 30 à 14h et 16 h, jeux pour enfants, spectacle familial à 15h et concert à 17h (rés. obl. à portesouvertes@saintroch.eu). Ce domaine d’une quarantaine d’hectares est composé d’un ensemble de bâtiments qui ont connu diverses affectations au cours des derniers siècles. Forge, château, monastère, grand hôtel-restaurant réputé, bureaux de Donnay, espace pour mariages et réceptions… chaque époque amenant son lot de changements aux édifices. Depuis 2020, un nouveau projet de tiers-lieu multifacette a vu le jour: habitat groupé, maraîchage, petite école démocratique, location de gîtes et salles… Il compte une ancienne arche du XVIIIe siècle, l’ancienne bibliothèque des moines avec sa fresque peinte par des soldats russes de la Seconde Guerre mondiale, une échelle à poissons, l’Eau Noire, sa turbine électrique ou ses vieux et nouveaux vergers.

La fortification de Crèvecœur

À Bouvignes-sur-Meuse, la fortification de Crèvecœur accueillera un jeu de piste au départ de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (place du Baillage, 16), à destination des + de 8 ans. Départ toutes les 15 minutes, entre 14h et 17h (rés. obl. au 082 22 36 16 ou à info@mpmm.be) Érigée au début du XIVe siècle sur un éperon rocheux, cette fortification répond aux attaques dinantaises lancées depuis la tour de Montorgueil située sur la rive droite de la Meuse. Elle renforce le système défensif de la cité. Crèvecœur connaît une destruction partielle lors du siège de 1554 par Henri II. Malgré quelques réparations, la forteresse sera définitivement démantelée en 1672. Propriétaire des lieux depuis 20 ans, le Service public de Wallonie a entrepris sa restauration dès 2013.

Le château de Freÿr

Au château de Freÿr, à Waulsort, ouvert de 11h à 17 h, les orangers seront de sortie, comme les murmures de l’eau, et des visites guidées auront lieu à 11h et 14h (1 h 30). Les enfants pourront prendre part à un quiz, à des jeux et pourront découvrir les mini-labyrinthes. (Rés. obl. au 0471 89 08 95 ou à tourisme@freyr.be). L’ancienne résidence d’été des ducs de Beaufort-Spontin, de style Renaissance possède un intérieur classique, meublé et décoré par les vingt générations qui ont habité ces lieux. Son Histoire est riche (hôtes royaux, traité du Café) et ses jardins formels en terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité.

Le château d’Ostin

À Villers-lez-Heest, le château d’Ostin ouvrira de 14h à 16 h, avec des visites guidées à 14h et 15h (35 minutes) et des jeux pour enfants (rés. obl. au 081 51 23 33 ou à ostin@ostin.be). Cette demeure aux plafonds stuqués du XVIIIe siècle, attribués aux Moretti, conserve le souvenir de propriétaires qui ont marqué l’histoire. Ostin fut choisi par le ministère de l’Intérieur, en raison des vastes connaissances en agronomie du baron Mertens, afin d’y créer une ferme-école dont l’objectif premier tenait en l’amélioration rapide des rendements des cultures. Aujourd’hui, le château et ses serres tentent de ressusciter

grâce aux Vacances musicales d’été pour enfants et adolescents de tous niveaux.

Le château comtal de Rochefort

À Rochefort, le château comtal accueillera des visites guidées classiques à 14h et 15 h 30 (1 h), d’autres seront adaptées aux plus jeunes (dès 3 ans) avec jeux en fin de visite (à 15h et 16 h 30). Rés. obl. au 0496 61 71 45 ou à chateaucomtalrochefort@gmail.com. Les murailles et le donjon en ruines qui dominent la ville sont les derniers vestiges du château fort qui a donné son nom à la localité et à la seigneurie dont il était le cœur. Au début du XVIIIe siècle, Jean-Ernest de Loewenstein transforme le château en un palais. Vendu comme bien national à la Révolution française, il devient une véritable carrière: démantelé pierre par pierre, il sert à la construction des maisons du village. Depuis 1987, l’association Les Amis de l’ancien château gère l’accès au site organise spectacles et animations.

Le château-ferme de Treignes

Enfin, le château-ferme de Treignes ouvrira de 9h à 17h et accueillera des visites guidées à 10h et 14h (durée: 1 h 30) et proposera aux enfants des jeux et une initiation à la fabrication de beurre (rés. obl. au 060 39 96 24 ou à info@ecomuseeduviroin.be). Situé au cœur des paysages calcaires de Viroinval, ce château-ferme remonte au XVIe siècle. À l’origine, le lieu était un simple donjon de pierre aux petites ouvertures situées en hauteur. Ce lieu classé se laissera découvrir à partir de mises en situation ludiques et d’une balade guidée sur mesure, entraînant le visiteur dans la vie quotidienne au cœur d’un château-ferme au travers de celles d’agricultrices du début du XXe siècle.

journeesdupatrimoine.be/