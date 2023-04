Yvoir : sur scène, Caroline Veyt joue même aux petites voitures

Le spectacle est poétique, spontané. On parle du petit-déjeuner, des ateliers en classe, des activités extrascolaires, des histoires le soir avant d’aller dormir. Caroline Veyt souffle des bulles de savon, joue aux petites voitures et à la marelle. Elle propose même des biscuits. Les cinq sens sont en éveil. Ça émoustille les enfants. Forcément.

Entre les textes, conçus comme des comptines, et la musique, l’alternance est rigolote, bien amenée. Ce n’est pas juste un jeu de ping-pong. On va au-delà. Musiques et textes se juxtaposent, se répondent, se surprennent. Sur un écran, des illustrations animées soutiennent le récit.

Livre audio

Au départ, la pièce a été écrite pour le piano seul, en vue de l’enregistrement d’un livre-cd. "Il a été reporté quatre fois à cause du Covid", précise Nicolas Paternotte. Finalement, le disque s’est concrétisé en septembre dernier.

La relation entre les deux artistes a été "excellente", d’après le compositeur. Un truc l’a épaté: "Toutes les prises étaient bonnes. À partir de la deuxième, c’était du luxe. Caroline dégage un tel naturel…"

L’idée de monter un spectacle est arrivée plus tard. "On a voulu amener un peu plus de diversité instrumentale sur scène, en ajoutant un violon et un violoncelle", poursuit Nicolas.

Comme telle, la formule est équilibrée. C’est pro. Sans en avoir l’air. "C’est une manière de faire découvrir aux petits la musique classique de manière ludique."

Paternité inspirante

Composer l’intégralité d’un spectacle pour enfant, c’était une première pour le compositeur d’Yvoir. "Claudine Collin (auteure des poèmes, lire par ailleurs) m’a appelé à un moment qu’elle percevait comme propice. Je venais d’être papa. Cela a été une source d’inspiration pour moi", confie le pianiste, professeur au conservatoire de Namur.

En tout, 12 morceaux, brassant diverses émotions, et 13 poèmes (dont un préambule sans musique) construisent la pièce joliment portée par la comédienne Caroline Veyt, heureuse de renouer avec le jeu. "En radio ou en télé, on ne voit jamais les gens. C’est enthousiasmant à titre personnel de travailler sur ce genre de projet. J’adore", souffle-t-elle, souriante.

Au centre d’art d’Yvoir, la présentation du spectacle était une première (réussie !) face à un public. "On ne demande qu’à roder les choses, termine Nicolas. Si nous sommes amenés à rejouer la pièce, ce qui est l’objectif, nous pourrons peaufiner davantage".