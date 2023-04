Walcourt: un double anniversaire pour le bombardier Lancaster englouti

Depuis trente ans, un hommage est rendu, chaque année, aux environs de la date anniversaire de ce drame. Cette édition était particulièrement importante puisqu’elle marquait le 80e anniversaire du tragique destin de l’équipage et le 30e anniversaire du monument mémoriel. Avant de se rendre au pied de celui-ci, le Dr Jacques Ganty a donné une conférence, sur les bombardements stratégiques, qui a été suivie par un public nombreux et intéressé.

Durant la cérémonie au monument, une minute de silence a été observée pour le capitaine-commandant Jean-Yves Louppe qui a longtemps présidé cette cérémonie et est décédé ce 12 février 2023, à Jamagne.

Parmi les nombreuses personnalités présentes, le Dr Jacques Ganty a présenté les membres de la famille du sergent-aviateur Smellie.

Descendants d’un aviateur

Ces derniers se sont déplacés d’Écosse spécialement pour cette cérémonie. Durant le vin d’honneur servi au local de musique d’Yves-Gomezée, où se trouve le petit musée dédié au Lancaster, le Dr Jacques Ganty a présenté la plaquette d’une quarantaine de pages qu’il a réalisée au sujet de ce bombardier englouti d’Yves-Gomezée.

La préface est de Matthieu Liessens, licencié et agrégé en histoire et échevin en charge des Associations patriotiques de la Ville de Walcourt. On peut se procurer cette plaquette en adressant un courriel à l’auteur: jacques.ganty@hotmail.com