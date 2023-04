Walcourt: le Groupe d'Action Locale veut faire vivre le coeur des villages

"Comme le préconisait la stratégie Leader, ce travail est le résultat d’une consultation des citoyens sur les thématiques qu’ils souhaitent voir se développer durant la période 2023-2027 sur le territoire du GAL", explique-t-il. Ce travail a débuté lors du Festival 100% Rural du mois de novembre dernier où l’équipe du GAL a sondé les citoyens. Des enquêtes ont été menées sur les marchés locaux et une soirée-atelier a été organisée à Fraire où les citoyens étaient invités à travailler en ateliers thématiques. Une consultation en ligne a aussi été organisée.

"Depuis le début de cette année, l’équipe du GAL et sa nouvelle coordinatrice Marie-Lyne Jaminet ont travaillé d’arrache-pied pour structurer toutes les idées émises par les citoyens et les traduire dans le document de candidature que constitue la stratégie de développement local 2023-2027", détaille l’échevin. Ce document est à présent présenté dans les différents conseils communaux.

Cinq thématiques

"De la consultation citoyenne, un thème fédérateur et cinq thématiques sont ressortis, poursuit Matthieu Liessens. Le thème fédérateur est:"Semons des graines de solidarité pour faire vivre nos cœurs de villages". Les cinq thématiques sont l’alimentation, les rivières, la biodiversité, le tourisme et la ruralité".

Trois enjeux, déclinés en huit objectifs stratégiques, ont été définis. Le premier enjeu est de disposer d’un territoire favorisant le développement économique dans une logique circulaire et durable. Cela passe par un soutien à l’artisanat et aux producteurs locaux et par l’accompagnement des acteurs économiques actuels et futurs.

Aider l’associatif

Deuxième enjeu: un territoire favorisant le mieux-être tout en préservant et valorisant ses ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, il convient de développer la pratique du sport et de promouvoir la santé. Il faudra aussi accompagner les projets liés à la production et la consommation écoresponsables ; optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eau, forêts, terres agricoles…) ; soutenir les pratiques collaboratives pour mutualiser les ressources.

Dernier enjeu retenu: créer est un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et immatériel. De ce troisième enjeu découlent deux objectifs stratégiques: apporter du soutien au tissu associatif local contribuant à l’animation de nos villages et encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et touristiques du territoire.