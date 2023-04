Vente de la piscine de Salzinnes à Namur: la mise à prix revue à la baisse de 600 000 €

Les remous économiques n’ont pas facilité la transaction. C’est le moins que l’on puisse écrire. Trois candidats acquéreurs ont pourtant visité les lieux. Sans qu’aucun n’ait finalement déposé une offre à la date butoir, soit le 15 juillet 2022. Un gros plouf.

Ce mardi soir, le conseil communal a acté la relance de la procédure. Non sans quelques aménagements censés appâter l’investisseur. La première concession, et non des moindres, vise le montant qu’il faudra débourser pour s’offrir le complexe. Il est significativement revu à la baisse. La mise à prix de l’ensemble de la structure avait été fixée à 1,6 million€, soit le prix de la valeur de gré à gré. Le Collège a cette fois proposé de faire coïncider le prix de vente avec la valeur minimale estimée, soit 1 000 000 €. L’acheteur récupérera donc un peu de liquidité pour garantir la ligne de flottaison de son activité.

Comme évoqué lors des précédents débats, celui-ci ne pourra cependant pas faire tout ce qu’il veut. La Ville a fixé certaines balises sur base des conclusions du service technique du développement territorial rendues en mars dernier. Ce dernier souligne le caractère architectural du bâtiment ainsi que son état sanitaire jugé "plutôt bon". Il préconise donc sa conservation intégrale. "L’emprise volumétrique existante doit être majoritairement conservée. Des extensions à l’arrière sont néanmoins envisageables. La toiture peut être modifiée en vue d’améliorer l’habitabilité des lieux." Le Collège confirme tout de même sa volonté de maintenir une activité aquatique sur la place Ryckmans. On sent néanmoins que ce dernier critère est de moins en moins prégnant: la conservation du bassin existant n’est plus exigée. Une zone d’apprentissage suffit.

"Si j’avais 1 million…"

Dans l’opposition, on s’interroge. "Soit on ne sait pas où on va, soit on a une idée de ce qui a été proposé et on n’en dit pas assez", fait remarquer François Seumois (PS). Confirmation par l’échevin du Patrimoine, Tanguy Auspert (Les Engagés): l’appel d’offres a été revu afin de répondre aux questions des candidats repreneurs. "On a tenu compte de l’augmentation du coût des matériaux et des coûts de démolition partielle. Mais ce n’est pas parce qu’on a diminué le montant qu’on aura un prix de vente moins intéressant", dit-il confiant. L’argument ne convainc pas les socialistes qui votent contre la relance de la procédure de revente. Même chose au PTB : "Nous sommes contre la vente des biens de la Ville, surtout s’il s’agit d’une piscine", justifie Thierry Warmoes. Les deux partis de la minorité sont rejoints par une voix dissidente au sein la majorité. Celle d’Arnaud Gavroy (Écolo), dès le départ opposé à la revente des infrastructures. "C’est un signe du destin de ne pas avoir trouvé acquéreur. Ne vendons pas et attendons des jours meilleurs pour commencer la rénovation de la piscine. Si j’avais un million, je l’achèterais", conclut-il en boutade.