Namur: Retour en force des Olympiades pour les enfants à Jambes

Passées les festivités de l’inauguration, les élèves se sont dispersés en groupe sur le terrain pour entamer divers ateliers sportifs: course de haies, lancer de javelot, triple saut, tir à l’arc à flèches… Le tout encadré par leurs professeurs d’éducation physique et quelques étudiants des écoles Albert Jacquard, Félicien Rops et ITN.

Si la compétition dans le monde sportif est une réalité, ces trois journées d’épreuves consistent davantage à inculquer des valeurs humaines auprès des enfants. "Les activités sont axées sur le respect, la solidarité ou encore la bienveillance, souligne Murielle Prunier, directrice de l’école communale Namur 1 (Heuvy – Basse-Enhaive) et chargée de relations publiques. Plutôt que de gagner, l’objectif est que chacun essaie de faire de son mieux et soit fier de lui." Ces Olympiades seront aussi l’occasion de rappeler aux élèves qu’une alimentation équilibrée favorise tant une bonne santé qu’une forme physique optimale.

Au total, plus de 1000 enfants, issus d’une vingtaine d’écoles namuroises, fouleront la piste du stade lors de cette semaine sportive qui prône les "bonnes attitudes".