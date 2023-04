Namur: "Les petits poi(d)s" au théâtre Jardin Passion: drôle et percutant

Septième et dernier enfant d’une famille espagnole immigrée en Belgique pour échapper au régime franquiste et aux multiples exactions de ses sbires, la narratrice nous plonge dans le quotidien de cette famille d’origines modestes, dont le père mineur est parti trop tôt. Une famille qui se regroupe et se fédère alors autour de la mamá, figure de la résistance aux oppressions de toutes sortes. À sa manière, celle-ci mène le combat en ouvrant sa porte et sa table à tout le quartier. Autour de la pitance fleurant bon les saveurs de la cuisine ibérique, on abroge les différences et on rêve d’un monde meilleur.

Briser l’isolement

Petite Cassandre des temps modernes, la benjamine, devenue ado, jeune fille et puis femme, s’érige, au fil des années, en passionaria désireuse d’en découdre avec un certain ordre établi, de combattre le fascisme, sous quelque forme qu’il soit, et de retisser les liens du collectif.

Car c’est grâce à ces liens, que notre monde effiloche petit à petit, qu’on brisera l’isolement.

Drôle, sensible, riche de nombreux enseignements, le spectacle est mené tambour battant par une Béatrice Cue Alvarez qui ne ménage pas sa peine pour partager avec le public des moments d’intimité. Sous sa verve, parfois volcanique, souvent passionnée, apparaissent devant nous des personnages qui ont contribué à faire de la petite immigrée espagnole ce qu’elle est devenue. Une femme qui puise sa force dans le limon de son histoire, dans les convictions défendues par les générations passées et, surtout, dans l’espoir que les suivantes continueront inexorablement le combat.

Spectacle jusqu’au 29 avril à 20h30. Théâtre Jardin Passion -39, rue Marie-Henriette. Infos et réservations: 0472 965 316 – info@theatrejardinpassion.be