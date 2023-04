Namur: le Festival du jardin renaît ces 29 et 30 avril au château de Beez

"En peu de temps, on a organisé des formations, des séminaires, des business lunchs et des team building. Dernièrement, on a organisé un Cluedo géant pour une entreprise", se réjouit Grégoire de Schaetzen. Mais ces samedi 29 et dimanche 30 avril, le couple organise la première édition du Festival du jardin.

Un retour aux sources pour Grégoire. "Le château appartient à ma famille. J’y ai vécu plusieurs années avec mes parents qui ont organisé le Festival des plantes durant 41 ans jusqu’en 2014, relate-t-il. C’est symbolique de recommencer ce festival que l’on a baptisé “du jardin” parce qu’il ne s’agit pas seulement de plantes."

Le public pourra en effet y retrouver tout ce qui a trait au jardin au sens large avec la présence de 55 exposants: semences, arbres, arbustes, décoration extérieure, nichoirs, etc. "Il y aura des exposants du coin mais aussi d’un peu plus loin. Pour les plantes par exemple, ils proviennent de Flandre, de France, du Luxembourg ou encore des Pays-Bas, ce qui permettra d’avoir des plantes d’exception qu’on ne trouve pas dans les jardineries des alentours", indique Grégoire de Schaetzen.

Cette foire au jardin familiale proposera aussi un bar et une petite restauration. "On proposera notamment des bières de la région au fût comme la Houppe et la Blanche de Namur ainsi que des pains de saucisse, des assiettes gourmandes et des planches apéritives, ajoute Grégoire de Schaetzen. Tout est en train de fleurir dans le jardin à l’anglaise du château, c’est super agréable. Beaucoup de gens étaient demandeurs que le festival revive !"

Rendez-vous donc de 10 à 18h ce week-end.

Adresse: avenue du château de Beez. Entrée: 7 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Un service "brouette" sera assuré par les scouts pour transporter les achats des clients jusqu’à leur véhicule.