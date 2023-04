Namur: des caméras pour mieux sanctionner les infractions environnementales

La liste des griefs relevés par le Namurois est longue ; "Dépôts clandestins, dépôts de crasses ou de sacs-poubelle non-réglementaires, abandon de petits déchets (cannettes, fast-food, etc.), poubelles sorties le mauvais jour et restant jusqu’à 14 jours sur le trottoir." Et Richard Dessart de compléter: "Le résultat c’est qu’aujourd’hui, plus qu’en 2013, Namur est une ville sale."

Une référence au passé qui n’est pas anodine dans la bouche du passionné d’histoire locale. Il y a dix ans tout rond, le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés), lors de son discours des Fêtes de Wallonie, utilisait des mots forts pour qualifier les personnes manquant de civisme. "De véritables barakis", avait-il osé.

Richard Dessart dénonce une politique moins coercitive que lors de la précédente législature en matière de propreté publique. "Les idées novatrices mises en place ces dernières années ne fonctionnent pas. Utiliser des rubalises pour mettre en évidence les dépôts clandestins ne fait qu’accentuer le sentiment d’une ville sale", lâche-t-il. Et d’ajouter: "Ne pourrait-on pas revenir vers une gestion du fléau plus traditionnelle, qui combinerait la fouille systématique des dépôts clandestins pour sanctionner le plus possible et le nettoyage immédiat des lieux ?"

L’échevine du Cadre de vie, Charlotte Deborsus (MR) lui répond que la "rubalise fait partie de la politique de répression". Elle plébiscite la mise en valeur d’un site de dépôt clandestin. Un modus operandi qui permet aux agents constatateurs de mener l’enquête et de remonter jusqu’aux auteurs. "Des contrevenants ont été sanctionnés. Et on n’a jamais constaté que le dépôt s’amplifiait au fil des jours", précise la libérale.

398 constats d’incivilités environnementales en 2022

Cette dernière assure que sanctionner les comportements inciviques est une priorité de son mandat. "Pas une option", insiste-t-elle. Et de faire siens les propos prononcés il y a une décennie par le mayeur. "La malpropreté, ce sont les gens qui la créent. Tenir la Ville responsable du comportement de ces inciviques-là est, à mon sens, intolérable."

Charlotte Deborsus rappelle que, quotidiennement, 31 agents sont affectés au nettoyage des rues de l’entité. "Réduire Namur à une ville poubelle comme vous le faites est irrespectueux du travail de toutes nos équipes qui se démène 365 jours par an, dès 5h du matin, même le jour de Noël." Les équipes de sanctionnateurs ont, quant à elles, été renforcées en quelques années afin de créer une brigade. La Ville est ainsi passée d’un patrouilleur à trois. Et l’éventualité d’un quatrième recrutement est sur la table. "Il y a eu 398 constats d’incivilités environnementales en 2022 et déjà 231 depuis le début de l’année 2023", détaille la benjamine du collège.

Des chiffres qu’elle juge encourageants mais pas encore suffisants. Pour plus d’efficacité, l’échevine table sur l’acquisition prochaine de caméras intelligentes dont la technologie est spécifiquement conçue pour détecter les actes de délinquance environnementale. Elles fonctionnent grâce à un algorithme qui permet d’éviter le visionnage intégral des images de vidéosurveillance, explique Charlotte Deborsus. "À Liège, on dénombre entre 80 et 100 constats dressés… par semaine", appuie-t-elle. Le cahier spécial des charges est en cours de rédaction tandis que 100 000 € ont déjà été réservés au budget communal.