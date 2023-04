Hastière: il a appelé les urgences à 27 reprises

Relaxé avec l’obligation d’être suivi médicalement, il s’est à nouveau illustré quinze jours plus tard en plaçant divers objets sur la route. Des pneus, des cônes, des chaises, une brouette et divers autres objets ont été étalés sur 20 mètres, devant chez lui, dans le but de ralentir les véhicules. La police en a été prévenue en pleine nuit, à 4h30 du matin. “C’est un endroit relativement dangereux. Il s’agit d’une chaussée fort fréquentée et on se trouvait dans un virage”, précisait le parquet de Namur.

Ce mercredi, cet Hastièrois a écopé de 30 mois de prison avec sursis probatoire.

Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte du mépris affiché pour l’intégrité physique d’autrui, dont les usagers de la route, et du mépris pour le travail des services de secours et de la police.