Hamois: 4 bornes de recharge électrique sur le territoire communal

On a également décidé des conditions et du mode de passation des travaux à l’église de Mohiville. Il s’agit des réparations des couvertures de toitures, du remplacement des gouttières, de la modernisation des ouvrages de tête et de la protection contre la foudre.

D’ici octobre, le réglement d’ordre intérieur va devoir être mis à jour, notamment en fonction du décret wallon du 18 mai 2022 relatif à l’extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux. Autrement dit, par exemple, "les points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique du conseil communal devront être portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site Internet de la Commune ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant la réunion."

La Commune va aussi acheter 2ha70 de terrain pour agrandir la plaine sportive de Hubinne. Dont coût: 135 000€.

À Natoye, une nouvelle rue va s’appeler rue du Petit Bocq. Ce qui impliquera une nouvelle numérotation des maisons.

Chapitre travaux, quatre chantiers se préparent: la rue d’Emptinne, l’atelier de Cheumont, la rue Sur le Mont et la place d’Emptinne. Bientôt, on parlera de plaine de jeux de la cité Vivaise, et d’un projet de liaison entre la place d’Emptinne et cette plaine de jeux.

On a aussi évoqué le prochain rallye de Wallonie qui passera à Mohiville où il y aura un petit changement de parcours, ainsi qu’à Natoye.