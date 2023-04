Guerre des kayaks: Dallas sur Lesse, épisode 2

Il a commencé en 1978, il veut se relancer

À 75 ans, Pitance père veut se relancer dans la location de kayaks, en concurrence avec son fils Olivier. Zoom arrière: ce dernier est présent dans le public, il prend des notes. Le patriarche de la famille expose ses motivations. "Je vais commencer par l’historique de mes activités. J’ai commencé en 1978, d’abord en personne physique puis en société. Nous étions trois exploitants sur la Lesse à l’époque, avec environ 1000 kayaks au total. En 2004, j’ai obtenu le permis pour exploiter 800 kayaks, il a été renouvelé en 2011. Entre-temps, la société Ansiaux avait été rachetée via Dinant Tourisme. En 2016, on a introduit une demande de permis commun pour 1369 kayaks, le permis a été accordé en 2017". Explication : cette demande de permis commune, selon Michel Pitance, c’est la sienne et celle de son fils Olivier, par ailleurs à la tête d’une autre entité juridique, Dinant Évasion, que le père décrit de la sorte: "C’est une société commerciale qui exploitait les permis de toutes les sociétés".

Il parle au passé, car les relations familiales ont tourné au vinaigre. Michel Pitance continue son narratif des événements devant le public: "Le permis commun a été annulé en avril 2022 par le Conseil d’État" (NDLR notamment saisi par des associations naturalistes). Et d’en venir au clash intrafamilial, sans entrer dans les détails: "Depuis 2019, les relations internes au sein de la famille se sont dégradées. Il y a eu scission entre la SRL Pitance (NDLR, sa société) et Dinant Tourisme (NDLR celle d’Olivier)". Voilà comment, conclut Michel Pitance, il y a deux demandes distinctes de permis, après l’annulation du permis commun par le Conseil d’État (justice administrative). Il en déduit qu’ "il n’y aura pas d’augmentation du nombre de kayaks".

Deux études d’incidence pour le même tronçon

On le lira par ailleurs, dans le public, se trouvent notamment des adversaires de l’exploitation de masse de la Lesse, et des signataires du recours victorieux contre un précédent permis. Eux se fichent complètement de qui fait quoi et de qui se dispute avec qui: leurs remarques portent sur les incidences de ce tourisme. Et justement, il s’agit d’une réunion préalable à l’étude d’incidences. Ou plutôt, l’une des études d’incidences, car Olivier Pitance a déjà lancé la sienne, pour le même secteur, entre Houyet et Anseremme. Deux études par deux prestataires différents sur le même sujet: cela fait partie du scénario alambiqué d’un Dallas sur Lesse.