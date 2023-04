Andenne: l’Épicerie d’Ernest se réinvente en mode nomade

Située dans un tournant, l’épicerie n’était pas à l’endroit le plus propice pour attirer la clientèle, selon le gérant. Pour gagner en visibilité et en fréquentation, la boutique avait donc déménagé un peu plus loin, rue de Liège, en mars 2023. Mais malgré cela, les affaires n’étaient pas au beau fixe.

"Les produits locaux, j’y crois, je suis un convaincu. Pour moi, c’est vraiment l’avenir. Mais on est dans une conjoncture qui n’est pas facile, déplore Martin Frippiat. Et puis, même s’il y a eu un engouement pour les produits locaux pendant et juste après le Covid, force est de constater qu’il y a maintenant un net recul. Ceci dit, la crise ne touche pas que les petits mais également les grandes enseignes. On le voit bien, le problème est plus global. On traverse un contexte économique très morose."

Le gérant de 28 ans avait trop de frais, trop de pertes et les ventes ne décollaient plus. "Je peux comprendre qu’on achète moins car c’est la crise pour tout le monde mais je n’avais pas les reins assez solides pour attendre que les vents soient plus favorables", explique-t-il.

Lui et sa compagne ont donc décidé de continuer leur activité non plus dans le bâtiment qu’ils louaient mais en mode "nomade", sur les marchés. C’est d’ailleurs sur le marché villageois du mercredi de Bonneville que nous avons retrouvé Martin. Il y propose des fromages et d’autres produits laitiers issus de producteurs du coin ainsi que ses bières artisanales, que les clients peuvent déguster dans son espace guinguette.

En 2018, il a en effet repris la brasserie Cosse, qui existe depuis 1892. Même si le Covid est passé par là et ne lui a pas facilité les choses, il continue à développer et à vendre La Saison Cosse, La Belle Ardente, et une pils blanche, sortie depuis peu.

Une nouvelle opportunité

Penser l’Épicerie d’Ernest autrement était une façon de rebondir pour ne pas couler. "C’est sûr qu’il y a un peu de déception de ne plus avoir le magasin car on y avait mis beaucoup d’énergie et on ne comptait pas nos heures, relate-t-il. Mais je ne voulais pas continuer des mois et des mois pour finir par avoir des dettes envers mes fournisseurs parce que je me serais retrouvé en difficulté. Ce sont des producteurs locaux, comme moi, et je sais à quel point c’est compliqué. Je ne voulais pas leur faire subir ça."

Et finalement, se réinventer représente une opportunité. "Hormis les habitués, les gens venaient ponctuellement à l’épicerie. En mode nomade, c’est moi qui vais vers eux et c’est une manière aussi de toucher un autre public, de se faire connaître au-delà du lieu où on était, confie Martin. En plus, c’est convivial. Les gens font leurs courses et puis, ils viennent s’asseoir, prendre un verre, discuter entre voisins, entre amis ou en famille…"

Martin n’exclut pas de rouvrir son épicerie dans quelques années mais pour l’heure, il est persuadé d’avoir pris la bonne décision. "Je ne suis pas pessimiste mais réaliste, dit-il. Je ferai évidemment d’autres événements et d'autres marchés bientôt. C’est l’occasion aussi de me recentrer et de promouvoir ma bière." Une page se tourne mais qu’à cela ne tienne, Aurore et Martin écrivent les prochaines avec enthousiasme.