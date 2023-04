À cette occasion, la Ville de Namur lance un appel aux imaginations débordantes pour baptiser le nouvel édifice. "Après l’Enjambée, la Confluence, le Delta… trouver un nom est une étape essentielle dans le processus de mise en place d’un projet, estime la Ville. Ce nom donnera une identité au lieu et participera à l’appropriation de celui-ci par les usagers et les usagères."

Une nouvelle plateforme de participation citoyenne vient d’être lancée par la Ville pour permettre aux Namurois (es) de faire part de leurs propositions. Son adresse: monopinion.namur.be. L’appel à idées se clôturera le 21 mai.

Ensuite, un jury se réunira le 22 mai pour sélectionner quatre propositions parmi celles qui auront été déposées. Celles-ci seront soumises au vote citoyen dès le 23 mai. Cette deuxième consultation citoyenne se déroulera jusqu’au 4 juin.

À la fin du processus, le nom plébiscité sera enfin dévoilé !

Sur deux étages

La future bibliothèque sera dotée d’équipements technologiques de pointe.

Les espaces dédiés au public seront répartis sur deux étages: l’un destiné aux enfants et adolescents ainsi qu’à l’espace "Heure du Conte" et aux salles polyvalentes, l’autre pour accueillir les collections et services destinés aux adultes.