Un nouveau GAL Romana sur les rails à Rochefort

Dans le cadre de l’appel à projets relatif à la mesure Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) du Programme wallon de développement rural 2023-2027, les Communes de Marche-en-Famenne, Rochefort et Nassogne ont souhaité s’engager dans une démarche de développement rural.

La mise en route de ce plan débutera, en 2024. Le plan actuel vient de se terminer.

Petit rappel: Romana est le nom du GAL qui travaille sur Rochefort-Marche-en-Famenne et Nassogne. Coût total: de l’ordre de 1 784 000€.

Chaque commune, cependant, ne sortira qu’une somme proportionnelle au nombre d’habitants. Ainsi Rochefort ne paiera que 61 270 €. La Région et le Feader (fonds européen agricole de développement rural) paieront le solde.

Sept fiches

Sur quoi va-t-on travailler ? Le vocabulaire GAL parle de fiches. Elles sont au nombre de sept.

Première fiche: la coordination du Plan. Coût: 356 996 €, moitié pour la coordination proprement dite et moitié pour l’administration.

Seconde fiche: e-Romana. Coût 317 792 €. Que trouve-t-on dans cette fiche ? l’utilisation de l’outil numérique. Le projet vise la formation, l’éducation et l’utilisation des outils. Emploi: un temps plein.

Troisième fiche: AgRomana. Il y sera question de soutien à agriculture locale et de biodiversité, d’agroforesterie, de maillage électronique, d’organisation de visites d’exploitations et organisation d’un festival agricole. Coût: 157 935 €. Emploi: un mi-temps.

Quatrième fiche: RomanAlimenterre. Il y sera question de pérennisation et de la valorisation de circuits courts, de productions alimentaires locales, mais aussi d’approvisionnement de cantines locales et scolaires, avec des produits locaux. Coût: 227 634 €. Emploi: un 4/5 temps.

Cinquième fiche: Romana, tourisme de territoire. Coût: 298 197 €. Emploi: un temps plein. Ce qu’on y fera: donner à expérimenter aux touristes ce qui définit le territoire par ses habitants, favoriser la proximité avec ses artistes et artisans et perfectionner l’accueil des familles. Emploi ici: un temps plein.

Sixième fiche: Romana énergie. Coût: 144 544 €. But: l’accompagnement vers la sobriété technique. On veillera à l’utilisation rationnelle de l’énergie et on accompagnera les citoyens dans leurs démarches pour les aider à aller le plus loin possible dans la rénovation. Emploi: un demi-temps plein.

Septième fiche: Romana Ecomobil. Coût: 281 870 €. Cibles en trois points: les jeunes, tant du fondamental que du secondaire et les adultes. Le projet a pour objectif d’apporter des alternatives à l’utilisation classique de la voiture et de trouver des solutions en fonction des cibles. Emploi: un temps plein.

Au total, il y aura de l’emploi pour environ six personnes.

Des rues et bâtiments en travaux

Le domaine des travaux a été évoqué au conseil de lundi soir. Ceux qui concernent l’église de Laloux et, notamment, le clocher ont commencé. D’autres vont débuter ou terminer un plan précédent.

L’échevin Yvon Herman a détaillé ceux qui devraient se faire après adjudications sur une estimation de 245 000€. Ce sont à Rochefort rues de Monrival et de Damidaine, à Laloux rue du Pecali, à Lavaux-Sainte-Anne rue du château, à Briquemont rues de l’espérance et de Ciergnon, à Jemelle rue du Congo. En cas de solde, on ajoutera, dans l’ordre: à Buissonville la rue des Longuires, à Vignée la rue Montaimpré, à Lavaux-ste-Anne la rue Lemonnier en partie ainsi qu’à Rochefort les rues du Pilori et des Falizes.