Le quartier du plateau d’Erpent sera mis en zone 30

Dernièrement, nous relayions le désarroi de nombreux habitants d’un quartier récemment sorti de terre sur le plateau d’Erpent. Ces derniers craignent pour leur sécurité en raison du trafic soutenu durant les heures d’affluence scolaire. Pour rejoindre le collège d’Erpent, des automobilistes préfèrent anticiper le carrefour entre la Nationale 4 et la rue de Velaine et emprunter la rue Simone Veil. Une voirie qu’une grande majorité de riverains juge inadaptée en raison du revêtement et des nombreuses chicanes, décrivent-ils. Une configuration qui complique le croisement des véhicules.