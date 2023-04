Île d’Yvoir: la halte fluviale remise à flot

Ces derniers retenaient à l’époque le ponton flottant, qui permettait à de nombreux bateaux de plaisance d’accoster. "Ce ponton était un des derniers gros investissements sur l’île, rappelle Julien Rosière, président du Syndicat d’initiative d’Yvoir. Il permettait d’accueillir plus de bateaux car on avait beaucoup de demandes."

Lors des inondations, le ponton s’était détaché, pour s’échouer à l’écluse de Hun. "Avant le chômage, on n’a pas voulu prendre de risques. Les bateaux n’ont plus pu faire halte sur l’île, précise Julien Rosière. Le chômage de la Meuse a permis de sécuriser l’endroit."

Le ponton, très abîmé, n’a pas pu être réparé. Et disposer d’une nouvelle infrastructure représente un coût non négligeable. "On aimerait replacer un ponton, mais on doit trouver un système qui puisse résister à un coup d’eau", précise le président. Il ajoute: "On est toujours en recherche de financement. On ne désespère pas… (lire par ailleurs)"

Dans l’immédiat, un nouvel aménagement n’est pas à l’ordre du jour. D’autant qu’"on a déjà dépensé pas mal d’argent pour l’île ", dixit l’échevin des Travaux d’Yvoir, Marcel Colet.

La pataugeoire remise en état

D’ici le mois de juin, quelques bateaux de plaisance pourront néanmoins à nouveau faire halte sur l’île, côté Yvoir. "On pourra accueillir entre 6 et 8 bateaux maximum. Cela va dépendre de leur taille", souligne le président du SI. Cela va faire revivre un peu l’île et lui donner un cachet supplémentaire, vu de la rive."

Les embarcations seront les bienvenues à la nuitée, au week-end ou à la semaine. Il ne sera par contre plus question de les accueillir à la saison. "Il faut être reconnu comme un port pour cela, ce qui n’est pas notre cas. Nous demanderons peut-être une dérogation plus tard à la Région wallonne. Mais ce n’est pas la priorité."

Samedi, l’île rouvrira ses portes. La barque permettant de réaliser la traversée sera remise en route. La plaine de jeux sera accessible pour les enfants.

La pataugeoire (mini-piscine), impactée par les eaux lors des inondations, a été restaurée. Mais elle ne devrait pas être ouverte avant juin. "Cela va dépendre du temps, précise le président du Syndicat d’initiative. Un nouveau système de douche a été installé au niveau de cette pataugeoire, pour le pédiluve. Toute la coque a été remise en couleur."

Le gérant des infrastructures de l’île, Francis Heymans, insiste: "La qualité de l’eau sera analysée une fois par semaine."

Au niveau des "attractions", les kayaks et les pédalos seront à nouveau disponibles à la location (s’adresser au bar). Quant à la piste de vitesse, elle sera rouverte début juin, pour les initiés.

La traversée pour accéder à l’île touristique coûte 3,50 € (une boisson incluse). Le passage est gratuit pour les moins de 12 ans.

Il est possible de se procurer, auprès du Syndicat d’initiative, un pass individuel pour la saison au prix de 15 € (carte de membre du SI) ou un pass famille à 22 €. Ce dernier permet de traverser à quatre (adultes et adolescents), sans limite, durant la période d’ouverture de l’île. Le trajet en barge est par ailleurs offert pour les écoles et les groupements de jeunesse. Mieux vaut prévenir, pour un accueil optimal sur l’île.

info@syndicatinitiative-yvoir.be, 0494 54 55 30.