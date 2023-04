Dinant: expo Marc Haeghens et Milo Dardenne à la galerie Lurquin

Milo Dardenne ne s’est pas éloigné de ses sujets habituels tels que les débardeurs et bûcherons. Les sangliers et les chevaux de débardage, notamment, sont toujours bien là. Il a, surtout, changé et innové ses avec des huiles en noir, ce qui provoque un très beau contraste, dans ses tableaux neigeux. Il a également peint des sujets qu’il aime depuis toujours comme des joueurs de cartes, par exemple, un peu sorti des temps. L’houyetois prouve aussi qu’il maîtrise la couleur avec des tableaux comme Flamboyance et Cueilleurs de pommes, et le mouvement avec une toile qu’il intitule Auteuil ? Du beau rien que du beau…