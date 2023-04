Beauraing: l'Épi accueillera les mouvements de jeunesse

À l’unanimité, le conseil communal s’est montré favorable à la cession de l’Épi via un bail de 10 ans. Ce bail permettra notamment aux jeunes de décrocher des subsides pour entretenir leur nouveau lieu de vie. La Commune restera naturellement propriétaire et effectuera les travaux qui lui incombent. Rappelons que le lieu se trouve dans un site classé. À ce titre, on ne fait pas tout à fait ce que l’on veut. Autre détail important, la mise à disposition se fait à titre gracieux.

Pour l’heure et parce que l’endroit n’a pas encore connu une phase de travaux pour une remise au goût du jour, le lieu ne pourra accueillir des logeurs.

Pour les jeunes, la mise à disposition d’un bâtiment dans l’enceinte du parc est un élément positif. Cet outil permettra d’accueillir des activités quand la météo ne sera pas de la partie.

Le nouveau nid se trouve à l’intérieur de l’enceinte du parc, ce qui constitue un avantage en termes de sécurité.

Les mouvements de jeunesse en terre beaurinoise rassemblent environ 200 personnes. À cela, il faut ajouter le nombre d’encadrants, soit une vingtaine.

Poursuite des coupures

Au cours de la séance qui comportait neuf points, les élus se sont positionnés par rapport à l’éclairage de la voie publique. Pour rappel, la Commune a opté pour l’extinction des lampes de minuit à cinq heures du matin. Ceci a généré une économie de 26 000 €. À l’heure du bilan, il n’y a pas eu de comportements particuliers signalés. Dès lors, les conseillers ont opté pour la reconduction de cette mesure avec une disposition particulière: la possibilité de prévoir une illumination exceptionnelle lors de festivités. Une économie de 62 000€ devrait être faite.

L’économie réalisée est possible tant que la modernisation de l’éclairage n’est pas totalement réalisée. Quand le LED sera une réalité sur le terrain, la question de l’extinction ne se posera plus.