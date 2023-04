C’est pour une histoire de facture impayée qu’il a explosé, le jour des faits. Il aurait donné plusieurs coups de poing dans les cheveux de la victime, sa compagne, avant de la jeter dans les escaliers. Sa fille aurait pris des coups au visage.

Son conseil, Me Velle, plaide une peine de travail. "Il reconnaît s’être énervé et avoir donné une gifle à sa femme. Il n’avait pas vu que sa fille était dans la pièce et elle a pris un coup par mégarde. Aucun autre fait n’a été commis depuis lors. "

Le parquet demande la confirmation de la sanction initiale. Jugement le 22 mai.