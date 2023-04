Le domaine de Chevetogne, s’il est connu des gens de la région, a évolué chaque année, depuis sa création. Cela continuera sans doute avec la nouvelle directrice, Marie-Julie Baeken, qui vient d’entrer en fonction.

Au long d’une promenade pédestre d’environ 3 km, les visiteurs d’avant la prochaine journée officielle de rentrée ont parcouru la ferme des petits, les plaines de jeux et le mini-golf, avant de découvrir la perle du domaine, la zone humide, récemment terminée. Une réalisation qui a étonné, dans le bon sens.

Le groupe a ensuite pris le chemin des Basses, un hameau d’Haversin, pour un arrêt chez les maraîchers Émile et Camille, rue de Vérenne, où il a pu admirer le travail dans les serres. Le couple a six points de dépôts à Buissonville, Les Basses-Serinchamps, Ambly, Rochefort, Hour (Houyet) et Failon (Havelange). Une vente directe a lieu tous les mercredi à Buissonville. Depuis le printemps 2017 le commerce est en agriculture bio. Le couple cultive des légumes en pleine terre et un verger haute-tige, pâturé par des brebis. Il vend des cerises, des prunes et des pommes.

La journée s’est terminée un peu plus loin par une visite aux ateliers Wildspoon, un temple du travail artisanal du bois et de la céramique. Les artisans, Peter et Armelle, sont des originaux très sympathiques qui valent la visite. Point de bruit de machines ici, rien que du travail manuel. D’une planche, l’hôte des lieux fabrique de la vaisselle en bois: cuillers, bols, et assiettes, etc. Pendant ce temps, Myriam propose la céramique et Hélène l’herboristerie. Wildspoon propose aussi des ateliers nature et artisanat et/ou des balades d’une journée en Condroz.